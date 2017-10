Sénégal: Abdoulaye Guéye - «Notre pratique du dialogue social fait de plus en plus face à la problématique de la représentativité... »

Un atelier sous régional sur le thème «Le dialogue social: concept, fondements et mise en oeuvre» s'est ouvert hier, mercredi 11 octobre, à Dakar et ce, pour deux jours.

Venu présider la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Abdoulaye Guèye, a fait savoir que le Sénégal est confronté à un problème de représentativité au niveau des cadres de dialogue social.

«Notre pratique du dialogue social fait de plus en plus face à la problématique de la représentativité notamment au niveau des cadres de dialogue social», a fait savoir le secrétaire général du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Abdoulaye Guèye.

Il présidait hier, lundi 11 octobre, la cérémonie d'ouverture d'un atelier sous régional du dialogue social sur le thème: «Le dialogue social: concept, fondements et mise en oeuvre». Selon lui, même si le Sénégal est un exemple dans le domaine du dialogue social, surtout avec la création du Haut conseil du dialogue social, la pléthore des centrales syndicales pose toujours problème.

Toutefois, malgré cette abondance d'organisations syndicales, Abdoulaye Guèye déclare qu'il faudrait quand-même garantir la liberté syndicale. «En raison de nos engagements internationaux, nous avons l'impérieuse obligation de garantir et de promouvoir la liberté syndicale, tout en encourageant et facilitant la négociation collective», laisse-t-il entendre.

Et, pour y arriver, Abdoulaye Guèye dira que «cela suppose notamment, outre la mise en place d'un cadre institutionnel, l'existence d'interlocuteurs suffisamment représentatifs car jouissant d'un crédit et d'une audience suffisants».

En effet, l'objectif de cet atelier sous régional est de partager l'expérience algérienne sur les fondements du dialogue social et les mécanismes de mise en oeuvre et d'évaluation, mais surtout de bénéficier des expériences des pays partenaires du projet que sont le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du dialogue social et de la protection sociale et a été financée par la République d'Algérie.

A en croire le secrétaire général du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, «le but poursuivi est de mutualiser nos bonnes pratiques afin de constituer un capital méthodologique commun dans les domaines de dialogue social et de représentativité en vue d'améliorer nos mécanismes de dialogue social».

Car, le dialogue social, en plus de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, est un levier d'approfondissement de la démocratie sociale et un ferment dans l'édification de la bonne gouvernance.