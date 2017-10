Sénégal: Meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs - Sutsas et Sudtm se donnent la main

Prenant la parole à son tour, Sidya Ndiaye du Sudtm et vise président de l'Asas, a assuré de son côté que cette union va permettre à leurs organisations respectives d'être plus solide lors des négociations avec l'Etat. «Le prix de la guerre, c'est «guesseum» qui est le fait de secouer la population vers l'avenir pour qu'au niveau du secteur de la santé et de l'action sociale nous puissions améliorer les conditions de la population et celles des travailleurs».

S'exprimant lors de ladite cérémonie, Mballo Dia Thiam, président de l'Asas a salué la mise en place de la nouvelle alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale, qui, selon lui, vise une meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs. «Les syndicats doivent s'unir, allier leur force, faire bloc pour enfin réussir leur mission principale, c'est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs », souligne-t-il.

Le syndicat unitaire des travailleurs de la santé (Sutsas) et le Syndicat unique des travailleurs municipaux (Sudtm) ont décidé d'unir leur force par la création d'une l'alliance dénommée : Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal (Asas) «And guesseum». La cérémonie de la signature de la convention a eu lieu, hier, mercredi 11 octobre, à Dakar.

Pour une meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs, le Syndicat unitaire des travailleurs de la santé (Sutsas) et le Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (Sudtm) ont procédé à la signature d'une convention d'alliance syndicale pour unir leur force.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.