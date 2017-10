Sénégal: Célébration de la 37e édition de la journée mondiale de l'alimentation à Sédhiou

La Journée mondiale de l'alimentation (JMA) 2017 dont le thème est «Changeons l'avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural» sera célébrée le 16 octobre prochain.

En prélude à cette journée, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural (MAER), en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), a organisé hier, mercredi 11 octobre 2017 à Dakar une conférence de presse. La FAO en a profité, avec ses partenaires, pour réfléchir sur les moyens de faire face à la migration. Dans un souci de faire changer le futur du phénomène migratoire, grâce à la sécurité alimentaires et le développement rural.

Le face à face avec la presse à été une occasion pour le représentant du docteur Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture empêché, dans son allocution, de d'informer que, «compte tenu de l'importance du thème retenu cette année, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, a choisi d'organiser les activités commémoratives de la JMA du 16 octobre 2017dans la région de Sédhiou fortement affectée par l'émigration de sa jeunesse».

Pour sa part, Réda Lebtahi, Représentant intérimaire de la FAO au Sénégal, dans son discours, souligne que notre pays est frappé par les effets du changement climatique. En effet, le Sénégal subit les dégradations des conditions de vie en milieu rural et voit augmenter le nombre de jeunes candidats à la migration forcée.

D'ailleurs, «cette journée se déroule dans un contexte particulier marqué par une amplification sans précédant des phénomènes migratoires. Plusieurs facteurs de divers types ont contribué, ces dernières années, à alimenter les flux et les circuits de la migration, notamment la recrudescence des conflits, l'instabilité politique, la faim et la pauvreté, la dégradation de l'environnement qui continuent de sévir dans nombre de pays en voie de développement. L'augmentation des phénomènes météorologiques et les catastrophes naturelles, en dégradant les milieux de vie, crée aussi des vagues de migration dans les contrées les plus touchées», explique-t-elle.