Sénégal: Vers un nouveau report du combat lac de Guiers 2 - Modou Lô

Le combat Modou Lo-Lac 2 prévu le 29 octobre prochain au stade Demba Diop risque une nouvelle fois de faire l'objet d'un autre report.

A moins de deux semaines de sa tenue au stade Demba Diop, le Gng par la voix de son chargé de communiqué Thierno Kâ est toujours dans l'attente de l'autorisation du ministére des sports et de la direction de la Protection civile qui est en train de procéder à une visite d'inspection du stade, sous scellé après le drame du 15 juillet dernier

Plombé par le drame du 15 juillet lors de la finale de la Ligue de football qui avait fait 8 morts et finalement reprogrammé le 29 octobre prochain, le combat Modou Lo-Lac 2 risque de ne pas se tenir à date échue. La mise sous scellé du stade Demba Diop par la direction de la Protection civile pour un délai non encore défini précise davantage la probilité d'un nouveau report. Et le Gng de lutte reste toujours à l'écoute du ministère des

Sports et cette autorisation à tenir cette méga affiche très attendue devant lancer la saison 2017- 2018. C'est du moins ce qu'à laisser entendre hier, mercredi 11 octobre, Thierno Ka le chargé de la communication de l'instance dirigeante de la lutte, à moins de deux semaines de l'évènement.

«La saison est ouverte. Le premier combat qui a été retenu depuis lors, c'est celui devant opposer Lac de Guiers à Modou Lô. Le stade Demba Diop est sous scellé. Il faut que cela soit levé pour l'autorisation d'utilisation du stade et savoir s'il y aura bien combat à cette date », at- il souligné sur Rsi (Radio Sénégal international), avant d'ajouter : « Nous sommes en attente parce que cela ne dépend pas du ministère des Sports. Il y a morts d'homme et il y a donc une enquête. Cela n'est pas du ressort du ministère des sports mais des départements de la Justice et de l'Intérieur». Même si «le Cng demande au ministre des Sports d'activer ses collégues. Nous avons interpellé le ministre des sports par rapport à cela. Il a promis de nous dire l'état de la situation. Mais jusqu'à présent nous sommes partant pour la date du 29 octobre», a-t-il indiqué.