Sénégal: Salon international de l'habitat de Dakar - La foire des plans se poursuit

Au deuxième jour du Salon international de l'habitat de Dakar, ouvert mardi dernier, les stands continuent de refuser du monde. Ce qui montre que les logements sociaux constituent une véritable préoccupation des citoyens

Sablux holding, une entreprise spécialisée dans l'immobilier, la construction, les services et les matériaux se veut leader dans l'immobilier sur l'ensemble du territoire national. Elle entend faire le maillage du territoire national en construisant des habitats sociaux à des coûts acceptables. Marième Ndour Ba, directrice de Sablux holding, dira que son entreprise «est 100% sénégalaise avec à son actif 75 emplois directs et 500 indirects. Et que l'entreprise évolue dans la construction verticale ».

Mieux, poursuit-elle, «nous entendons construire 5000 logements d'ici 2025. Nous détenons des terrains (titres fonciers) à Dakar et dans les régions. Bref, nous sommes bien lotis pour mettre à la disposition des demandeurs d'habitat des logements de qualité, et à coût raisonnable». Babacar Guèye, business développer de l'entreprise Adila tient à préciser qu'il est tout à fait possible d'avoir un toit pour tous, si l'Etat les accompagne en leur octroyant une ardoise foncière à coût réduit.

«Notre souhait, c'est d'arriver à construire des logements sociaux sur l'ensemble du territoire national, selon les demandes formulées. Les coûts vont différer selon les régions, l'acquisition du foncier et le type d'habitat. Mais les matériaux de construction seront les mêmes». Autre chose a-t-il précisé. «Nous sommes prêts à livrer des logements sociaux à la demande des coopératives ou associations bien structurées, avec le quitus des banques».

30.000 emplois directs à créer

«Au-delà, de l'aspect social, nous serons à même de créer quelques 30.000 emplois directs sur place. En clair, il s'agira de recruter du personnel qualifié local sur place pour participer aux travaux de construction de ces logements. Une façon, pour nous, d'une part, de participer efficacement à la résorption de l'emploi et, d'autre part, à la création de richesses», a expliqué Babacar Guèye.