Cameroun: Musique - Gaëlle Wondje présente « Ening »

Six ans après la sortie de son tout premier album intitulé « M »comme aimé, Gaëlle Wondje revient au devant de la scène avec un nouveau bébé de dix titres : Ening.

Devant les journalistes de la capitale économique présents a l'espace Doual'art ce lundi, elle a présenté toutes les articulations qui meublerons la sortie de cet album. L'album en lui même sera présenté officiellement le 13 octobre à l'institut français de douala au cours d'un spectacle mais avant, l'artiste ayant choisit de partager son expérience avec des jeunes chanteurs fera participer ces dernier a un atelier de coaching vocal au sortir duquel Gaelle sélectionnera deux qui l'accompagnerons sur les chœurs lors de son concert de présentation du 13.

Il faut dire que Gaelle Wondje est une artiste dans l'âme. Depuis sa tendre enfance, elle subie les berceuses chantées par son musicien de père qui fini par lui transmettre le virus de la musique en s'amusant a la faire chanter toute petite. Un jeu qui va se transformer en passion car plus grande elle choisit d'en faire un métier, son métier. C'est ainsi qu'elle se lance dans le monde des studios et des spectacles dans lequel elle va rencontrer et accompagner des icones de la musique camerounaise à l'instar de Manu Dibango, André Mari Talla , Bebe Manga, Ettienne Mbappe et autre charlotte Dipanda.

Apres un premier album intitulé « M » comme aimé sorti en 2011, qui la révèle aux yeux du grand public, Gaëlle revient avec cette fois ci « ening » (la vie en langue Ewondo).

A travers cet album, Gaëlle propose a son public une nouvelle offre musicale qui transpire un professionnalisme certains et un caractère de patience laissant entrevoir le temps de préparation de ce produit. ce dernier est le fruit d'une conception et d'un façonnage minutieux dans une industrie mettant en scène des artisans parmi les plus grands de la scène musicale, entre autres Armand Biyaag aux arrangement et a la réalisation, Martien Matogo l'un des guitariste les plus talentueux de sa génération et aussi Arthur Manga que l'on ne présente plus.

Dans Les dix titres qui meublent cet album, elle partage quelques tranches d'émotions de sa vie de femme et d'artiste entre joie, déception, respect, paix et amour.