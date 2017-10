Cameroun: Baisse de plus de 40% du chiffre d'affaires des entreprises dans la partie anglophone

L'enquête de la CCIMA réalisée au cours de la période allant de mars à avril 2017 et portant sur 385 Petites et moyennes entreprises(PME) révèle que 41,80% des chefs d'entreprises affirment que leur chiffre d'affaires a baissé du fait de la crise dite « anglophone ».

Les statistiques compilées par la chambre consulaire publiées un an après le lancement d'une grève générale le 10 octobre 2016 par des avocats et des enseignants anglophones qui demandaient une meilleure prise en compte des aspirations anglo-saxonnes dans la gestion du pays.

La situation sociopolitique difficile dans les régions anglophones du Nord-ouest et du sud-ouest a fait perdre plus de 41 % du chiffre d'affaires aux entreprises installées dans cette partie du Cameroun, d'après des chiffres publiés mercredi par la Chambre de Commerce, d'Industrie, des mines et de l'artisanat (CCIMA).

