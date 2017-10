Sénégal: «Intégrer l'enseignement religieux dans le système éducatif pour former un sénégalaise a la dimension de son socle sociétal»

Face à la crise du paradigme scolaire hérité de la colonisation que vivent le Sénégal, avec 1 million 400 mille enfants hors système, et certains pays de la sous région, l'intégration des daaras et l'enseignement arabo-islamique dans le système éducatif constituent une alternative pour former des citoyens à la dimension de leur socle sociétal.

Mieux, les systèmes éducatifs hérités de la colonisation n'ayant pas pu faire les mutations nécessaires pour prendre en charge les préoccupations de nos populations, sénégalaises en particulier, il est temps de mutualiser ces deux offres éducatives et permettre au Sénégal de produire une école à la dimension de nos réalités endogènes et ne pas uniquement accepter que l'école puisse être une reproduction des élites, comme on l'a connu depuis la période coloniale.

Le Professeur Amadou Sarr Diop, coordonnateur du Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur l'Education et les Savoirs (GIRES), en est convaincu. Interrogé hier, en marge d'une rencontre sur la question, par nos confrères de Sud FM, il a relevé que le problème ne se pose pas en termes de modernisation des daaras seulement, mais il faudrait plutôt «daarahiser» l'école. Quid de la lutte contre le «djihadisme» ?

1 millions 400 mille enfants hors du système éducatif dénombrés au Sénégal dont la moitié est dans les daaras ou écoles de formation arabo-islamiques

«Dans le contexte Ouest africain, particulièrement dans le contexte Sénégalais, nous sommes en train de vivre ce qu'on peut appeler la crise du paradigme scolaire. Aussi bien pour le Sénégal que pour les autres pays de la sous région, les systèmes éducatifs hérités de la colonisation n'ont pas pu faire les mutations nécessaires pour prendre en charge les préoccupations de nos populations. Et, dans le contexte strictement Sénégalais, ce qu'on constate, après une étude qu'on a eu à diriger, parce que je faisais partie des coordonnateurs de cette étude initiée par l'UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l'Education et l'Enfance, ndlr) sur le «phénomène hors l'école», on a pu comptabiliser 1 millions 400 mille enfants qui sont hors du système éducatif. Et, les décomptes ont montré que la moitié (de ces enfants, ndlr) sont dans les daaras ou dans les écoles de formation arabo-islamiques. Vous conviendrez avec moi que ce chiffre révèle indiscutablement le poids important de l'éducation arabo-islamique au Sénégal.

Au-déla de la modernisation des saaras, il faudrait aussi «Daarahiser» l'école

Aujourd'hui, des partenaires français, en particulier les partenaires de l'IRD (Institut de recherche pour le développement, ndlr) et de l'Agence Française de Développement (AFD, ndlr), ont pensé organiser cette rencontre pour, peut-être, offrir aux Etats Ouest africains des conclusions qui permettent d'intégrer cette offre éducative dans le paradigme que nous avons hérité de la colonisation. Il s'agira, peut-être, de réfléchir sur les modalités; le problème ne se pose pas en termes de modernisation des daaras seulement. Mais, comme je l'ai dit dans mon discours, il faudrait aussi «daarahiser» l'école. De ce point de vue, il faut intégrer l'enseignement religieux dans le système éducatif pour permettre de former un Sénégalais à la dimension de son socle sociétal qu'est la croyance religieuse musulmane.

Mutualiser les deux offres éducatives et ne pas accepter que l'école soit uniquement une reproduction des élites...

Les enjeux, comme je viens de le dire tout à l'heur, c'est au moins de pouvoir mutualiser les deux offres éducatives, prendre en charge aussi les enfants qui ont choisi, dont les parents ont choisi une autre forme d'éducation, qui sont des Sénégalais, qu'on trouve un moyen de les encadrer, qu'on pense même aussi à investir dans ce secteur et indiscutablement préparer, à long terme, l'école sénégalaise à faire des nutations nécessaires pour mutualiser ces deux offres et permettre au Sénégal de produire une école à la réalité de nos réalités endogènes et ne pas uniquement accepter que l'école puisse être une reproduction des élites comme on l'a connu depuis la période coloniale. Il faut que l'Afrique bouge. Et, dans ce cadre aussi, l'éducation est un enjeu pour changer...

Pour un projet de recherche sur l'enseignement arabo-islamique, car on ne peut plus s'en passer

Le choix est dû à deux facteurs: nos amis de l'IRD et de l'AFD ont publié dans Afrique Contemporaine un dossier spécial sur la question. Et, ils ont choisi mon laboratoire pour faire ce qu'on appelle une conférence de restitution. Conférence à laquelle on a préféré faire intervenir des chercheurs du GIRES sur la question pour qu'ensemble les deux communautés, à savoir les penseurs occidentaux qui ont réfléchi sur l'enseignement arabo-islamique et des chercheurs du GIRES, puissent voir ensemble les perspectives et peut-être, pourquoi pas, comme l'a dit le responsable de l'AFD, prévoir un projet de recherche sur la question. Non seulement en Afrique on a pensé, hier (avant-hier, ndlr), qu'il faut l'élargir jusqu'au Tchad pour voir aujourd'hui qu'on ne peut plus se passer de l'enseignement arabo-islamique.

Renforcer l'offre éducative arabo-islamique... Pour faire face à l'intégrisme religieux et le «Djihadisme»

Mais, l'autre dimension fondamentale qui est sous jacente à l'organisation de cette conférence, c'est qu'aujourd'hui on a vu aussi que le mouvement intégriste est en train de gagner nos pays. Tout le monde sait que le Sénégal est un exemple, avec le maillage des confréries au niveau du pays, avec la conception qu'on a de l'Islam, le Sénégal est pour le moment épargné. Et, on a pensé effectivement que le fait de renforcer l'offre éducative arabo-islamique telle que ça a fonctionné depuis la colonisation jusqu'à présent, avec l'appui de nos chefs religieux, c'est une offre aussi qui permet de faire face à l'intégrisme religieux et ce qu'on appelle aujourd'hui le «djihadisme» qui est en train de faire des ravages dans le monde».