Congo-Brazzaville: Situation sécuritaire dans le Pool - Les ninjas invités à saisir la main tendue du chef de l'Etat

Les auteurs de ce texte ont salué l'engagement du président de la République de racheter les armes des ex- combattants, de les réinsérer dans la vie active en leur octroyant les emplois dans les usines créées par l'Etat, ainsi que la promesse de ne tuer personne et d'amnistier leurs crimes.

« Que les fils égarés des treize districts du Pool prennent la décision de renoncer à la logique de violence à laquelle ils ont adhéré depuis le 4 avril 2016. Après dix-huit mois pendant lesquels ils sont séparés de leurs familles, il est temps pour eux de se ressaisir en vue de se rendre utiles et responsables vis-à-vis de leurs épouses, enfants et de la nation tout entière », a précisé la déclaration.

