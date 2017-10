Mali: La Banque Mondiale Offre 14 véhicules de plus de 327 Millions de FCFA au pays

Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième composante du projet de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) et le Paludisme saisonnier, à savoir le « Renforcement des capacités institutionnelles pour coordonner et suivre la mise en œuvre », la Banque Mondiale a offert au projet 14 véhicules pour une valeur estimée à plus de 327 Millions de F CFA.

Ces véhicules ont été réceptionnés la semaine dernière dans les locaux du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique par le secrétaire général dudit Département, Salif Samaké et le coordonnateur du projet, Lamine Diarra.

Le 1er lot de ces acquisitions du projet MTN auprès de la Banque Mondiale composé de 14 pick-up double-cabines et de deux stations wagons tout terrain est estimé à plus de 327 millions de F CFA. Le second lot attendu est composé de 2 camions dédiés au transport. Il coûtera plus de 128 millions de F CFA.

A travers cette donation, la Banque Mondiale veut renforcer les capacités d'intervention du projet de lutte contre les MTN et le paludisme mis en œuvre dans trois pays du sahel : Burkina Faso, Mali, Niger.

L'objectif du projet est d'augmenter l'accès à des interventions de haute qualité de prévention et de traitement du paludisme et des maladies tropicales négligées au-delà des frontières et de lutter contre la l'extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité dans le Sahel.

Au Mali, 19 districts sanitaires sont concernés par le projet. Il s'agit des localités frontalières des trois pays ou des localités faiblement couvertes par d'autres financements en cours.

Le volet intégré MTN et paludisme couvrira 12 localités dont la ville de Sikasso, Kadiolo, Koutiala, Yorosso, Tominian, Bankass, Koro, Douentzan, Gourma Rharous, Ansongo, Ménaka, Tin Essako. Les localités de Bougouni, Yanfolila, Kolondiéba et Kita bénéficieront des interventions contre les MTN, tandis que Yélimané, Tombouctou, Kati, bénéficieront des interventions contre le paludisme.