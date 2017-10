Sénégal: L'Ucad en deuil - Il est parti Mamadou Sylla, ce fournisseur de ... générosité

Mamadou Sylla est parti rejoindre, pour l'éternité, son SEIGNEUR. C'est une bien triste et énorme béance que sa disparition va créer au sein de la communauté universitaire ...

Quand on parle d'une personne décédée à l'Ucad, toutes les pensées se dirigent vers un enseignant, un étudiant ou un agent du service administratif, technique ou de service alors qu'on retrouve régulièrement dans le campus, d'autres personnes qui interviennent dans le fonctionnement de l'institution. Et ces personnes, souvent méconnues du public, jouent un très grand rôle dans l'exécution des budgets d'investissement et de fonctionnement des établissements composant l'Université.

Appelées communément fournisseurs, elles sont chargées, à travers des bons d'engagement, de livrer des fournitures ou du matériel, jusqu'à exécuter des travaux ou des services chaque fois que s'impose une nécessité de dépense, laquelle dépense sera payée après exécution de ce qui a été engagé. Mamadou Sylla était de ceux-là... Mais plus qu'un simple fournisseur, ce pâtre de la vertu était avant tout et pour tout ce monde qui l'a côtoyé à l'université, un fournisseur de... générosité. Sylla, était de cette race d'investis de primauté, de ces élus de DIEU que sont les êtres d'exception.

Comme y confinent cet incessant flot d'éloges à son actif et la vague déferlante de remerciements et de témoignages comme autant d'actes de reconnaissance à l'endroit de sa défunte personne depuis l'annonce de son décès et dans le sillage desquels s'inscrit cette modeste contribution. Mamadou Sylla a creusé son sillon dans cet antre du savoir et estampillé de ses actes et contribué ainsi, aux côtés des plus émérites parmi les plus éminents membres de cette communauté universitaire nationale, à asseoir ce savoir qui forme les hommes pour tirer les âmes vers le meilleur. Le mérite de Mamadou Sylla d'être cité en premier parmi ces fournisseurs tient à une myriade de bonnes choses que les limites propres à un seul témoignage ne permettraient pas d'égrener ici...

Pour l'avoir pratiqué et fréquenté des décennies dans l'enceinte de l'université et ailleurs, je me dois de reconnaître à mon ami Mamadou Sylla ce charisme inné et cette générosité contagieuse qu'il savait distiller sans le chercher, grâce à son patriotisme, son esprit d'entrepreneur social mais aussi et surtout par sa créativité, son attachement atavique à la qualité du travail bien fait, sa disponibilité et sa régularité dans ses délais de livraison.

Juste une anecdote pour servir de preuve à cette inventivité généreuse dont Sylla savait fait montre pour aider les groupes à trouver une solution à des situations d'une subreptice complexité : on doit à Mamadou Sylla, appelé affectueusement Sylla, d'avoir créé le modèle achevé des feuilles d'examen et les intercalaires et innové ainsi, en le rendant plus fluide et plus fiable, le mode d'évaluation des examens dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui dans tout le système national. Nous avions largement entamé à l'université de Dakar l'exercice budgétaire 1979-1980.

Durant cette période, la Faculté des Sciences juridiques et économiques avait le plus grand nombre d'étudiants et le service des examens avait de sérieuses difficultés portant sur la qualité des feuilles dont chacune devait être imbibée de colle sur le rebord pour masquer l'identité de l'étudiant avant que le lot ne soit transmis à l'enseignant correcteur. Quant aux intercalaires, l'idée lui est venue de repenser au traçage des lignes pour l'harmoniser avec celui des feuilles d'examen pour une meilleure vue du correcteur. Cette innovation lui a valu d'être consulté par d'autres facultés qui progressivement ont vu leur effectif évoluer.

Et j'en veux pour preuve, les professeurs qui ont eu à exercer les fonctions de doyen de faculté ou directeur d'établissement. Ils sont nombreux mais je ne puis ne pas citer ceux-là qui, au-delà de l'influence qu'ils ont exercé sur l'Ucad , à l'instar de leurs collègues , se présentent comme d'imminents universitaires qui ont, à la fois marqué et fasciné le monde francophone dans le domaine des Sciences juridiques et politiques, des Sciences, des Lettres et autres : le Pr Ibrahima FALL, le Pr Ibou Diaité, le Pr Kader Boye, le Isaac Yankhoba Ndiaye, le Pr Ndiaw Diouf et le Pr Mamadou Badji ( Fac de droit). Les Pr Kandji et Saliou Ndiaye (Fac des lettres), les Pr Libasse Diop et Abdou Salam Sall (Fac des sciences). Aussi, faut-il rappeler que dans les moments de crise à l'Ucad, Sylla était l'un des ultimes recours chaque fois que, dans les crises universitaires devenues cycliques, la tension était sur le point d'atteindre son paroxysme.

Je me souviens du Cesti de feu Babacar Sine en 1988 où deux débuts de grève, dont l'un portait sur la case foyer et l'autre sur des bandes audio devenus rares sur le marché, ont été évités de justesse grâce à Sylla et M. Sylla devrais-je dire. Encore qu'il faut rappeler le véritable calvaire de nos établissements qui se situe entre octobre et novembre avec les examens de la période où les crédits budgétaires deviennent insuffisants par rapport aux charges où les fournisseurs disparaissent par la prudence de travailler sans bon d'engagement de dépenses. Combien de chefs d'établissements ont réveillé Sylla en pleine nuit du fait d'un manque de feuilles de composition et d'intercalaires à l'orée des examens ?

Combien de services ou de travaux a-t-il effectué sans bon d'engagement à charge d'être régularisé sur le budget prochain ? Combien de fois Sylla a participé à des solutions de crise dans des établissements de l'Ucad ? Tel est, entres autres, le mérite d'un homme que l'Ucad ne peut oublier. Sylla était un homme tolérant, brillant et séducteur qui aimait aider son prochain. Je le revois à la mosquée, près des Imams (feu El hadj Ngala Diagne, Doudou Diagne et autres), s'enquérir du besoin des lieux du culte et surtout des démunis. Je le revois homme de dialogue, de générosité aimant transmettre son savoir aux autres. Je le revois demander ou accorder le pardon aux fautifs dont il ne s'est dérogé car disait-il, nous sommes tous des pécheurs.

Je le revois très respectueux envers ses parents dont il est le fils de l'érudit feu El Hadj Ousmane Sylla, un homme de Dieu pourvu de très grandes connaissances du coran et des Sciences islamiques. Durant son existence, son père s'était détourné du monde des vivants pour se sacrifier au travail, à la famille, à la mosquée et à la lecture du coran. Quant à sa mère Adja Fatou Diéne qui se présente comme une femme brave, généreuse et très attentionnée aux souffrances des autres est devenue l'autorité d'une des familles les plus respectées et honorées de la Gueule-Tapée. Je revois Sylla à nouveau aimant ses épouses, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses cousins, neveux, amis et autres. Enfin, je le revois homme d'équité, de justice et très élégant dans ses costumes, grand boubous, caftans ou autres avec ce sourire qui laisse entrevoir en lui qu'il n'a rien de ce partisan de la contrepartie des actes.

Et cette abnégation le rendait très heureux. Abdoulaye Ndour et Nouria Bennani ( Agence Comptable), Tafsir Diattara et Khary Kane ( Rectorat), Joseph Pierre Ndiaye et Abdou Ndoye ( Fac de droit), Gaoussou Traoré et Diatta (Fac de Médecine), Awa Béye et Dabo (Fac des sciences), Lika et Bop (Fac de Lettres), Demba Sow et Oumar Traoré ( Office du Bac), Marianne Gueye, Pr Oumar Diagne, Mansour Sock et Youssoupha Gueye (Cesti), le fournisseur Sylla est parti joindre l'autre versant de la vie qu'est la mort car il avait terminé sa dernière livraison de feuilles d'examen, d'intercalaires, de fournitures et de matériel.

Cependant, Oumar et Lamine Sylla se sont substitués à lui et ont juré de pérenniser le travail de leur père. Je m'arrête là car des larmes venant du cœur et non des yeux risquent d'inonder ma table du fait de la disparition d'un homme à la fois merveilleux et plein de merveilles, aimable et très aimé. Un homme pétri de qualités et de valeurs altruistes comme l'ont témoigné cette marée humaine et particulièrement ses amis du groupe " Panam " du quartier de la Gueule-tapée venus l'accompagner au cimetière de Yoff.

Ce cimetière où il a élu son dernier domicile près de son parent et ami Abdoulaye Ndiouck le mari de sa sœur Ndeye Rouba Sylla. Si l'histoire ce sont les grands événements, si l'histoire ce sont les grandes œuvres politiques qui servent de références scientifiques dans l'explication des phénomènes, Mamadou Sylla a été un artisan de l'histoire. A ses parents, ses épouses et ses amis, la communauté de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar par ma personne vous présente ses condoléances les plus sincères à l'égard de celui qui a été et qui demeure leur ami, que la terre de Yoff lui soit légère.

Adieu frère et ami...