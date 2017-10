Sénégal: Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Le SAES suspend son mot d'ordre de grève

Sur ce, considérant que les autorités savent pertinemment que la sempiternelle problématique des heures complémentaires est « la résultante des effectifs pléthoriques de l'Ucad », qui a dépassé ses capacités originelles de 25.000 étudiants depuis très longtemps pour avoisiner les 100.000 aujourd'hui, « les heures complémentaires comblent le déficit d'enseignants que l'Etat se devait de recruter ». Aussi, « nous osons espérer ne plus vivre cette situation pour un climat social et un espace universitaire apaisés », a-t-il soutenu.

La section du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), en mouvement d'humeur depuis le 9 octobre dernier, a décidé de surseoir à son mot d'ordre de grève après l'annonce faite par l'Etat de payer les sommes dues au chapitre des heures complémentaires de l'année universitaire 2016-2017. Selon Alioune Dème, le chargé des revendications du Saes, cette nouvelle posture du syndicat n'est nullement un recul. « On ne pouvait pas reculer, car on avait des exigences légitimes qui étaient nécessaires pour la bonne marche de l'Ucad », a-t-il déclaré.

