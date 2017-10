Cameroun: Basket NBA - Le Camerounais Joël Embiid signe un énorme contrat

Le carré d'as se compose du Cameroun, de l'Egypte (Poule A), du Kenya et du Sénégal. Les… Plus »

Après neuf mois sans jouer, le Camerounais a disputé son premier match, ce 12 octobre 2017. Il a inscrit 22 points, capté 7 rebonds et délivré 3 passes décisives en l'espace de 15 minutes seulement. Il s'agissait certes d'une rencontre de préparation face aux Nets de Brooklyn, avant le début de la saison NBA. Mais sa performance a rappelé pourquoi la devise de Joël Embiid est « Trust the process », qu'on pourrait traduire par « faites confiance au processus ».

Ces trois mois ont toutefois suffi à séduire tout le monde ou presque. « Son talent est rare, analyse George Eddy. C'est un pivot qui est très mobile, qui peut tirer à trois points. Il représente un peu le basket moderne à tous points de vue. C'est parce qu'il est un joueur unique ; unique dans le style d'un Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan. C'est quelqu'un qui, durant les prochaines saisons, s'il est bien entouré, faire espérer à son club de gagner carrément le titre NBA. En plus, c'est un jeune joueur qui peut encore progresser. On comprend donc pourquoi ce pari risqué a été pris ».

Pour être tout à fait exact, l'ancien pensionnaire de l'Université du Kansas n'a pas joué une seule fois durant ses deux premières saisons en NBA, en 2014-2015 et en 2015-2016, à cause de graves blessures au pied droit. Il n'a donc fait ses débuts professionnels que le 27 octobre 2016. Puis, il a enchaîné une trentaine de parties jusqu'à fin janvier 2017, avant de se blesser cette fois au genou gauche.

« Embiid est un jeune talent que vous ne voyez passer que rarement dans notre sport », s'est justifié le président des 76ers Bryan Colangelo dans un communiqué. Une analyse partagée par George Eddy, commentateur et consultant-vedette du groupe audiovisuel Canal Plus depuis 1985 : « C'est fabuleux ce qui lui arrive. C'est grâce à son talent et à son potentiel. Et maintenant, on va voir s'il va tenir le coup physiquement, parce qu'il a souvent été blessé. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.