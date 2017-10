Cameroun: La triade - Une amitié sans limite

C'est cette dernière qui, quinze années après la séparation, va chercher à reconstituer le trio d'antan. Celle qui aura roulé sa bosse pendant de longues années dans le cinéma camerounais comme comédienne passe donc de l'autre côté de la caméra ou presque, puisqu'elle joue également dans ce long métrage. Ses rôles ont été très appréciés dans les productions telles les déballeurs ou encore le film « Le blanc d 'Eyenga I ». Plusieurs acteurs de renommée nationale et internationale ont été associés au projet. Le tournage du film sur une période d'un an est passé par les villes de Douala, Yaoundé, Njungo et Njombé.

En avril dernier, le film « La triade » est en sélection au festival international du film panafricain de Cannes (Fifp). Une victoire pour Tamar Tientcheu, la réalisatrice de ce long métrage dramatique de 1h49min. Le film dont le scenario porte la griffe de Léon Philippe Djako ne sera pas primé, mais les encouragements des membres du jury représentent déjà une victoire pour cette dernière. « C'était déjà une très grande victoire, une très grande réussite parce que, quand on voit son film à Cannes, on se dit ça valait la peine de tenir pendant ces longs mois de tournage », affirme Tamar Tientcheu.

