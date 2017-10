Ile Maurice: Vol chez Rama Valayden - Le suspect écope de cinq ans de prison

L'avocat de Hans Emmanuel Bissessur, Me Satyajit Bundhoo, a fait une dernière plaidoirie avant le jugement de la magistrate. Il a souligné que son client avait coopéré et avait plaidé coupable depuis le début du procès. L'homme de loi a également fait ressortir que l'accusé est jeune et devrait écoper d'une sentence minimale.

L'affaire remonte au 1er septembre 2016. Hans Emmanuel Bissessur s'est introduit au domicile de l'avocat Rama Valayden, à Pailles. Il était en compagnie d'un complice et s'était masqué le visage. Les cambrioleurs avaient fait main basse sur des bijoux d'une valeur de Rs 500 000, deux cellulaires, un Ipad mini et des documents concernant l'affaire Trilochun.

