Ile Maurice: Accident - «immunité» pour le chauffeur d'un diplomate

Dans le cas présent, le blessé, qui se trouvait à vélo, a été heurté par une voiture. Le véhicule débouchait à l'angle des rues Pandoo et Corps-de-Garde, à Stanley. Il s'est retrouvé avec cinq points de suture au pied droit, deux points au genou et des bleus sur tout le corps.

«Je me suis retrouvé sous la voiture et je pense que si les passants n'avaient pas poussé de cris, cela aurait pu mal finir», soutient un habitant de Rose-Hill. Il a été percuté par la voiture d'un diplomate, le 3 octobre. Blessé, ce n'est que dimanche qu'il a pu faire une déposition et attend d'être dédommagé. Or, il semblerait que les charges contre le chauffeur incriminé seront rayées.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.