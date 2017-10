Mali: Chelsea - N'Golo Kanté out pour plusieurs matches ?

Un coup dur pour Chelsea qui ne devrait donc pas pouvoir compter sur son milieu de terrain N'Golo Kanté avant le mois de novembre. Si tel est le cas, l'ancien joueur de Leicester manquera donc les six matches au programme des Blues durant cette période : Crystal Palace, Watford et Bournemouth en Premier League, la double confrontation face à l'AS Rome en Ligue des Champions ainsi que le huitième de finale de League Cup face à Everton. Tiémoué Bakayoko et Danny Drinkwater, recrutés cet été par les champions d'Angleterre, sont les deux solutions les plus probables pour tenir la baraque en son absence.

Touché aux ischios-jambiers lors du match entre la Bulgarie et la France la semaine dernière, N'Golo Kanté devrait être absent des terrains entre deux et trois semaines si l'on en croit les informations du Telegraph.

