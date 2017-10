Madagascar: Santé - Albert Zafy admis à la polyclinique d'Ilafy

Le fait qu'une évacuation sanitaire (EVASAN) de l'ancien chef d'État soit programmée pourrait indiquer qu'il pourrait s'agir d'un diagnostic plus délicat qu'un malaise dû à la fatigue. Sauf changement, le résident de la villa Elisabeth, devrait être évacué, à l'île Maurice, ce matin. La Police de l'air et des frontières (PAF), confirme avoir déjà été notifié de l'EVASAN de l'ancien Président.

« C'est juste un malaise dû à la fatigue et à l'âge. Son état est déjà stable », rassure Serge Zafimahova. Même son de cloche du côté de Tabera Randriamanantsoa. « De ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un AVC. Il était en petite forme durant un certain temps mais, a déjà repris des forces. Il a, cependant, fait une rechute. Étant donné son âge avancé, la fatigue n'est jamais bonne », soutient-il.

