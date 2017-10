Angola: La croissance démographique provoque l'émergence de nouveaux quartiers périphériques

Pour éviter l'accumulation de la population dans les zones à risque, l'administration municipale, en partenariat avec les services de protection civile et incendie, réalise des campagnes de sensibilisation auprès de la population, dans le but de les exhorter à construire dans des endroits désignés par l'État.

Certains résidents en provenance de la province de Benguela ont déclaré à l'Angop que l'atmosphère est calme, les gens sont unis et la vie est facilitée, car en peu de temps, ils ont réussi à mettre leurs enfants dans les écoles près de chez eux, et il y a des postes de santé.

Malgré les difficultés financières du pays, le gouvernorat de Namibe a construit un certain nombre d'infrastructures telles que des postes de santé et des écoles dans ces deux nouveaux quartiers, et a également fourni de terrains pour la construction.

Le quartier 5 de Abril, la commune la plus peuplée de Moçamedes, est la cible de ce phénomène, du fait que certaines zones sont désertiques, où ont vu le jour depuis l'année dernière deux nouvelles banlieues, avec plus de cinq mille citoyens.

Ce phénomène a également causé des contraintes aux services de l'administration municipale de Moçamedes, en particulier dans la planification des projets sociaux, « parce que nous avons construit des infrastructures et bientôt d'autres quartiers vont surgir, et que leurs habitants voudront réclamer pour le manque d'eau, d'écoles, d'hôpitaux, de postes de police, de services qui ne faisaient pas partie des programmes du Gouvernorat.

