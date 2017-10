Angola: Les ministres angolaises exaltent le soutien de Cuba

Luanda — Les ministres angolaises dont les départements ministériels ont la coopération avec la République de Cuba dans les domaines de la formation et de l'assistance technique ont mis en évidence jeudi, à Luanda, les avantages du soutien cubain dans le processus de l'affirmation et du développement du pays.

Lors de la cérémonie d'au revoir en l'honneur de l'ambassadrice de Cuba en Angola, Gisela Rivera, la ministre de l'Hôtellerie et Tourisme, Ângela Bragança, a fait l'éloge du parcours de l'amitié historique entre les deux pays et les peuples, ce qui a contribué de manière significative à la formation de milliers des cadres angolais.

Les ministres de la Culture, Carolina Cerqueira, de l'Hôtellerie et Tourisme, Ângela Bragança, de l'Education, Cândida Teixeira, de la Santé, Sílvia Lutukuta, des Pêches, Victoria Neto, et de l'Enseignement Supérieur, des Sciences et de la Technologie, Maria do Rosário Sambo, ont réaffirmé la disponibilité de continuer à compter sur le soutien cubain pour la mise en œuvre de divers projets dans leurs secteurs.

L'Angola et Cuba entretiennent des liens de coopération et d'amitié de longue date, surtout dans les secteurs de la culture, de la santé, de l'éducation, de l'hôtellerie et du tourisme et de la pêche, dans les domaines de la formation du personnel et de l'assistance technique.