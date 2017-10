Angola: Portugal - L'OMA appelle à la promotion de plus d'activités à l'étranger

Lisbonne — L'Organisation de la Femme Angolaise (OMA) a appelé le secrétariat au Portugal à promouvoir plus d'activités sociopolitiques, culturelles et récréatives, dans le but de faire connaître le comité dans ce pays de langue portugaise et de regrouper plus militantes et sympathisantes

Parlant à l'Angop, à propos de la réalisation à Lisbonne (Portugal), d'un séminaire de formation sur la base des Statuts et règlements de l'organisation féminine, sa représentante, Ana Vaz Conselhos, a déclaré que la rencontre était destinée aux militantes pour remplir tâches qui leur sont confiées.

L'activité a été dirigée par la secrétaire générale de l'OMA, Luzia Inglês, qui a fait un bref aperçu sur les documents régissant le fonctionnement de l'organisation, en commençant par le Programme d'action et Statuts, document unique approuvé au Ve Congrès de l'OMA, en mars 2016.

En ce qui concerne le règlement de la commission de discipline, Luzia Inglês a dit qu'il était extrêmement important de contrôler la discipline interne de l'organisation.

Etaient présents à cette rencontre, le deuxième secrétaire du MPLA au Portugal, António Nicásio, le premier secrétaire de la JMPLA au Portugal, David Goubel, les coordinateurs des différentes sections et membres de cet organisme.