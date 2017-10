Tunisie: Finale perdue pour Dougaz

Toutefois, il devra faire plus et essayer de gagner un future, ce qui lui permettra de passer à un palier supérieur.

Seules les victoires forgent les carrières réussies à leur début. Entre gagner et ne pas gagner (surtout en finale), il y a une différence. Aziz Dougaz est un projet de bon joueur qui a un avenir prometteur.Dougaz, Skander Mansouri, Moez Chergui, Anis Ghorbel, Majed Kilani ont besoin de gagner plus et ne pas se contenter des participations. Pour cela aussi, ils ont besoin de finances, de planification et d'un meilleur encadrement. Y a-t-il les moyens pour cela? Absolument pas. Ils essayent d'apparaître sur des futures avec les résultats que l'on connaît.

Du côté des féminines, l'Open de Hammamet a vu la seule Tunisienne en course, Mey Ayari, perdre au premier tour, tout comme Mouna Bouzgarrou au future de la semaine d'avant.

Cette semaine, on a deux joueurs tunisiens en course, à savoir Aziz Dougaz et Aziz Ouakaâ. Du côté des féminines, Mouna Bouzgarrou est la seule Tunisienne au tableau final.

Classement ATP : Jaziri recule

Après avoir résisté pendant des mois, le Tunisien Malek Jaziri a fini par perdre des places au classement ATP après une série de résultats moyens. Il n'a pu défendre les points qu'il a gagnés à la même période l'année dernière (il a accompli une bonne fin de saison), et du coup, il régresse au classement. Il est maintenant à la 94e place, soit 4 places de moins que la semaine d'avant.