Tunisie: Bientôt une stratégie nationale de sécurisation des frontières

Lutte contre la migration clandestine : renforcer les mécanismes de coopération et de coordination régionale et internationale

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a présidé hier au palais de Carthage la réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée à l'examen de la situation sécuritaire sur le plan intérieur ainsi qu'au niveau régional et international.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a permis l'évaluation des activités des établissements stratégiques de production et leur impact sur l'économie nationale après la proclamation des sites de production zones militaires interdites.

La réunion a été également l'occasion de discuter du projet de la stratégie nationale de sécurisation des frontières et de l'adoption du projet de décision relatif à la formation de commissions permanentes au sein du Conseil de sécurité nationale, a indiqué la même source.

Au sujet de la lutte contre la migration illégale et le phénomène du crime organisé dans le bassin méditerranéen, la réunion a permis de passer en revue les efforts des ministères de la Défense et de l'Intérieur durant la période passée pour mettre en échec les tentatives de migration clandestine et sauver les vies des centaines de migrants clandestins.

Le Conseil de sécurité nationale a recommandé de renforcer les mécanismes de coopération et de coordination régionale et internationale pour lutter contre ce phénomène. Il s'agit également de conjuguer les efforts de toutes les structures de l'Etat pour traiter les causes sociales, économiques et culturelles liées à ce phénomène, souligne-t-on de même source.