Tunisie: L'enquête se poursuit

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, mardi, avoir ouvert une enquête pour établir les circonstances de cet accident. Pendant ce temps, les forces navales continuent à chercher d'éventuels survivants. Un navire de plongée a été mobilisé sur les lieux du drame pour retrouver les débris de l'embarcation. Des unités aéroportées et navales de sauvetage de Malte et d'Italie participent aux opérations de recherche et de secours.

Accompagné du procureur de la République, le juge d'instruction militaire qui s'est saisi de l'affaire s'est rendu à la base navale de Sfax où il a dressé un premier état des lieux de l'enquête. « Il a également émis les réquisitions nécessaires pour identifier les naufragés et déterminer les causes de la collision», a noté le procureur général de la direction, cité dans le même communiqué.

