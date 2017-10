Tunisie: L'histoire ne s'écrit pas en une seule journée !

billet

Certes, la campagne de ce Mondial a été presque parfaite.

Elle a coïncidé avec l'arrivée d'un excellent crû de joueurs jeunes, en pleine possession de leurs moyens, ambitieux et animés d'une volonté exemplaire. C'est en fait la plus crédible après celle de 1978 qui a aussi emmené le football tunisien à un niveau respectable. L'actuelle génération ne rêve pas seulement de faire fructifier ses atouts et d'aller le plus loin et au plus haut , mais s'est complètement fixée sur des choix stratégiques bien réfléchis : aller surtout en Europe pour rejoindre les grandes équipes et évoluer au sein d'un football réellement compétitif. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on peine à comprendre pour quelle raison un joueur comme Msakni n'a pas visé plus haut et rejoint des formations plus performantes. Il le fera peut-être après le Mondial de Moscou.

Dans le cas contraire, ce serait dommage !

Tous les observateurs ont été unanimes pour faire valoir un point de vue positif et insisté sur les qualités, perfectibles de l'équipe de Tunisie. Aucun, ou presque, n'a relevé les faiblesses qui ont failli coûter cher en première mi-temps. Face à des équipes plus sûres d'elles et dotées de joueurs moins maladroits, le score aurait pu être autre que celui qui a réinjecté l'espoir après une égalisation sur cette opportune balle arrêtée, sur un coup de pied magistral de l'inévitable Msakni. Une réalisation personnelle qui a relevé les déficiences d'un ensemble qui n'arrivait pas à trouver son équilibre.

C'est dire que cette victoire décisive n'a pas été exempte de reproches. Aussi bien vis-à-vis des joueurs qu'à l'encontre du personnel d'encadrement. Les deux bords ont rectifié le tir certes par la suite, mais encore une fois et au risque de nous redire, un adversaire plus incisif et plus complet aurait déjà pris le large.

Le football est un sport qui diffère des autres sports collectifs. Une équipe qui a bien étudié le jeu de son adversaire est capable de l'obliger à adopter son rythme au point de le faire douter, tout en jouant le chrono. Les Tunisiens sont d'ailleurs réputés à ce jeu et passent pour des experts en la matière.

Mais nous n'en sommes pas là, et ce que nous souhaitons pour ce dernier effort à fournir en ce derby maghrébin qui ne sera pas de tout repos, c'est bien de voir l'équipe de Tunisie sûre d'elle, de la première à la dernière minute. Les frères libyens n'ont aucune raison de lever le pied et aucun Tunisien ne voudrait enregistrer une victoire au rabais, ou offerte par réflexe de bon voisinage, entachée de quoi que ce soit. La fierté dont ont fait preuve les joueurs tout au long de cette campagne, à chaque fois qu'ils se sont sentis menacés, fierté concrétisée par des réactions d'amour propre remarquables, prouve, si besoin est, que cette alternative ne sera jamais privilégiée.

Cela suppose une préparation des plus sérieuses et une concentration parfaite sur cette rencontre à venir et qui revêt bien des aspects moraux et symboliques. Un genre de rencontres qu'il est d'usage de préparer avec minutie et application, loin de ces brouhahas qui n'ont que trop duré.