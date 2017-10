Tunisie: Sur fond de désaccords

Du côté du ministère du Transport, le directeur général du transport terrestre, Fraj Ali, a précisé que le ministère est en train d'examiner les revendications des chauffeurs de taxis individuels. Il a indiqué que des réunions avaient été déjà organisées avec les représentants des chambres syndicales, relevant de l'Utica, «la partie syndicale la plus ancienne et la plus représentative du secteur», à son avis.

Le président de la Chambre syndicale nationale des taxis individuels, Moez Sallami a déclaré à TAP que le nombre des adhérents à l'UTT est inférieur à celui des adhérents relevant des chambres syndicales. Entre 2015 et 2016, leur nombre a atteint 14.700, dont 1.700 à La Manouba, 2.500 à l'Ariana, 9.000 à Tunis et 1.500 à Ben Arous.

En dépit d'un appel à une grève massive, des taxis continuent de circuler et de transporter des citoyens au niveau de la cité El Khadhra, mais sans maintenir leur enseigne professionnelle lumineuse et sans déclencher les compteurs, a constaté une journaliste de l'agence TAP.

