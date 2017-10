Congo-Kinshasa: Hommage aux deux casques bleu Tanzaniens tués au combat en territoire de Béni

La cérémonie s'est poursuivie par des prières et des chants appelant les casques bleus à se regrouper et à renouveler leur force et leur courage dans la poursuite de la mise en œuvre de leur mission de protection des civils. Des prières ont aussi été prononcées pour les familles du CPL Fubusa et du PTE Chibon.

Le Général Mshamba, Commandant de la Brigade d'Intervention de la Force, a lui exhorté ses hommes à s'inspirer de ce sacrifice et à redoubler d'effort. « Nous ne nous rendrons jamais, nous ne partirons pas tant que la paix ne sera pas consolidée en RDC » a-t-il lancé à aux soldats des contingent Tanzaniens, Malawites et Sud-Africains venus en nombre pour ce dernier hommage.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de David Gressly, Représentant spécial adjoint pour les opérations et l'état de droit au sein de la (MONUSCO), et du Général Commins, Commandant Adjoint de la Force de la MONUSCO. Chacun avec ces mots, ils ont rendus hommage CPL Fubusa et au Private Chibon ainsi qu'aux 18 casques bleus tanzaniens blessés dans cette attaque, dont le dévouement jusqu'au sacrifice a bloqué l'avancée d'éléments des présumés ADF permettant ainsi de protéger la vie d'hommes, femmes et enfants dans la zone de Mbau en territoire de Béni.

