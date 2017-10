Libye: Conditions de vie «intenables» pour les migrants à Sabratha

Face à cette situation, l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, et le Croissant rouge libyen ont fourni des soins de première urgence, de l'eau de la nourriture et des couvertures.

Depuis la prise il y a deux semaines de Sabratha, situé à 100 km de Tripoli dans l'ouest de la Libye, les forces qui tiennent la ville traquent les migrants. Sabratha est le point de départ pour 8 clandestins sur 10 qui tentent la traversée de la Libye vers l'Europe. Des centaines de migrants ont été retrouvés ces derniers temps dans des cachettes et entassés dans un entrepôt ou les conditions de vie sont intenables. Le HCR se dit préoccupé par la situation. L'OIM de son côté a déclaré vouloir fournir aide et assistance aux migrants désireux de rentrer chez eux.

