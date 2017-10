Ce à quoi le nouvel édile, Issouf Nikiéma, dit s'atteler avec son équipe en vue d'une reprise du chantier de construction de la caserne dans les plus brefs délais. Il multiplie les rencontres entre propriétaires terriens et gendarmes afin de concilier les deux parties.

Julien Nonguierma se dit « sensible aux sollicitations des propriétaires terriens et des conseillers du village » et promet de « mettre tout en œuvre pour l'aboutissement du projet d'aménagement » de Vaagogho.

Quant au second, il écrit : « aucun propriétaire ne remettra en cause cette cession. Aucun rite n'est pratiqué sur le site ». Dans le procès-verbal, les populations s'engagent aussi à accompagner la construction du camp.

Benjamin Kafando et Paul Compaoré, les deux représentants des propriétaires terriens cités dans le document officiel, décrivent leur enthousiasme et surtout, traduisent leur reconnaissance au maire (Julien Nonguierma) de les « avoir conviés » à la rencontre du 20 mars 2010. Le premier reconnaît avoir « cédé le terrain au ministère de la Défense pour la construction de sa caserne ».

Le colonel martèle : « à aucun moment nous n'avons promis des parcelles ». Et même, à supposer qu'il y ait eu de tels engagements, « ce qui est peu plausible », soutient-il, l'ancien directeur de la Logistique, feu le commandant Batiéné Bassana qui avait mené les négociations n'est plus de ce monde. Il soutient ne pas pouvoir répondre à la place de son prédécesseur. « Je ne pense même pas qu'il ait promis quelque chose », ajoute le colonel Doléan Minougou.

C'est ça le nœud du problème. Les gens pensent qu'ils n'auront plus rien », ajoute-t-il. Par ailleurs, il était question que la gendarmerie « appuie » le dossier au cas où il y aurait un blocage. Mais sept années plus tard, parmi la vingtaine de propriétaires terriens signataires du document, personne n'a reçu un lopin de terre en guise de dédommagement.

Seulement, la crise sociopolitique de 2011 est passée par-là. Julien Nonguierma rappelle que les opérations de lotissements ont été suspendues. « On est resté de suspension en suspension jusqu'à l'insurrection. Il y a eu changement de régime et de personnes (bourgmestre, ndlr) à la tête de la mairie.

Approché, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. A la suite de plusieurs conciliabules, les protagonistes sont parvenus à un consensus « bien que verbal », confie Paul Compaoré : « on nous a promis des parcelles, comme dédommagement pour nos terres, en lieu et place de sommes d'argent».

« Les gendarmes nous ont fait savoir qu'ils mèneront des enquêtes sur chacun d'entre nous, que nos failles seront décelées et qu'ils poursuivront les uns et les autres en justice », lance -t-il, dans un français approximatif.

« Une fois là-bas, le maire, (Julien Nonguierma, ndlr) nous a dit que c'est pour établir le procès-verbal de palabre. C'était en présence des gendarmes. Ce jour-là, nous avons dit non. On ne peut rien signer sans savoir si les populations seront dédommagées ou pas », relate M. Compaoré.

