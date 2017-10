Tunisie: Le SRS veut prendre le large !

Au sein de la poule B, les positions sont jusque-là assez serrées, mais Jendouba Sport garde tout de même la main en tête du classement. Dans les pas de la «JS», Chebba, surprenant dauphin, est ex æquo avec le CSHL. Le duel à distance devrait se poursuivre entre ces trois meneurs du groupe B. Le leader nordiste reçoit le SAMB, un club qui peine à suivre le rythme soutenu de la L2. Quant au CS Chebba, il devra confirmer samedi (lors de la mise à jour de la journée) face au SCBA, bon dernier. Ce match peut s'apparenter à celui des extrêmes entre deux équipes aux parcours diamétralement opposés jusque-là. Du côté de la banlieue Sud, les Verts du CSHL accueillent une OB mal en point, suite au retrait de six points par la Fifa. Encore sous la pénalité de -2 au classement, l'OBéja doit se ressaisir s'il veut éviter le purgatoire à terme.

