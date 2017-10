Tunisie: Pas de quoi paniquer....

Cinquième avec 8 points, ex aequo avec le CS Sfaxien, le club du Bardo entend confirmer le succès obtenu lors de la 5e journée devant l'ES Zarzis (1-0), le deuxième de la saison, mais le premier à domicile.

Durant la trêve internationale, les «Rouge et Vert» n'ont pas chômé. L'entraîneur Mohamed Kouki a soumis ses hommes à deux matches-tests. Les résultats ne sont certes pas fameux, suscitant la grogne des supporters. Toutefois, le staff technique ne veut pas accorder de l'importance plus qu'il n'en faut pour de simples matches faits pour expérimenter les formules et juger de l'état de forme des joueurs.

Le dernier test en date s'est soldé par un nul (1-1) devant le nouveau promu de la L2, le Croissant Sportif de Chebba. Le but stadiste a été l'œuvre de la nouvelle recrue, l'attaquant béninois Jacques Bessan.

La formation stadiste alignée à l'occasion était composée comme suit:

Amdouni (Ben Thabet)- Mhadhebi (Ben Ali), Akremi (Youssef Jelassi), Khemiri (Jouini), Boulaâbi (Ben Mohamed)- Fezzani (El Ouni), Fouzai (Chorfène), Elyès Jelassi (Zoubeïr Darragi), Homri (Ben Mbarek)- Hosni, Bessan.

Une semaine plus tôt, le club du Bardo a été battu au stade Ben Jannet de Monastir par l'USM (2-1). C'est Slim Jedaied qui a inscrit sur penalty le but «rouge et vert». Le même joueur avait auparavant raté la transformation d'un autre penalty.

Faut-il vraiment tirer la sonnette d'alarme pour ce genre de résultats obtenus dans de simples matches amicaux ? Patience, tout de même...

Jelassi et Darragi qualifiés

Les deux nouvelles recrues, le régisseur Elyès Jelassi, de retour au bercail après une expérience mi-figue mi-raisin à l'Espérance de Tunis, et le milieu polyvalent Zoubeir Darragi sont qualifiés dès la reprise du championnat.

Voilà de nouvelles flèches dans le carquois du coach stadiste, Mohamed Kouki qui voit sa ligne médiane boostée par deux joueurs de qualité.

Khemiri numéro Un

Les fans stadistes ont élu le jeune défenseur central Jasser Khemiri meilleur joueur du club du mois de septembre.

Khemiri, qui précède à ce classement l'avant-centre Erik Komé et le milieu Youssef Fouzai, mérite incontestablement d'être testé dans le cadre de la liste élargie de la sélection nationale.

Auteur de grands progrès, et révélation de cette première partie de saison, il s'impose désormais comme le patron de l'arrière-garde stadiste.

Du pain sur la planche

Comme un peu partout ailleurs, le volet financier a fini par donner du souci aux dirigeants du Bardo.

En plus de la somme de 35 mille dinars que le ST est tenu de payer ces jours-ci à son ancien attaquant Cheikh Touré selon un jugement de la chambre de résolution des litiges de la fédération internationale (Fifa), le bureau de Jalel Ben Aïssa s'emploie à s'acquitter d'arriérés de versement au bénéfice d'anciens entraîneurs et joueurs à l'instar de Wahid Hidoussi et Fadi Ben Choug.