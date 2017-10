Tunisie: A la recherche d'un sparring-partner

Maintenant que le mal est fait, les joueurs seront livrés à eux-mêmes et fêteraient seuls un but marqué bien que ce soit la victoire qu'on attend d'eux.

Et vu les circonstances, la présence du public «sang et or» dans le prochain derby aurait été d'un soutien sans faille pour les joueurs.

Cela dit, seule la victoire calmera les esprits et tout le monde attend avec impatience la prochaine sortie officielle de l'équipe avec l'espoir de vibrer de nouveau au rythme des succès du champion de Tunisie en titre. Sauf qu'il y a un hic : le prochain match à domicile face à l'Union Sportive monastirienne pour le compte de la 7e journée du championnat se jouera devant des gradins vides. C'est que la Commission des litiges de la Fédération tunisienne de football a décidé de maintenir le huis clos. Du coup, l'Espérance sera privée de son public pour encore deux matches, face à l'USM et lors du derby de la capitale.

Bref, le sentiment de malaise est toujours là et Faouzi Benzarti cherche à tout prix à préserver ses joueurs en leur assurant les conditions optimales de concentration, loin des regards indiscrets.

