Tunisie: «Investir dans les écosystèmes d'innovation inclusifs»

Un appel à candidatures panafricain invite à la soumission des candidatures du 10 octobre 2017 au 10 janvier 2018, pour la septième édition du Prix de l'Innovation pour l'Afrique (PIA).

Un grand prix de 185.000 dollars US à partager entre les dix meilleurs innovateurs africains ayant des innovations remarquables qui répondent aux défis africains ayant un impact social, un potentiel commercial et sont capables d'être développées à plus grande échelle. Suite au nombre record de femmes africaines inscrites à l'édition précédente, les candidatures féminines sont particulièrement encouragées

L'African Innovation Foundation (AIF) a annoncé la septième édition du Prix de l'Innovation pour l'Afrique sur le thème «Investir dans les écosystèmes d'innovation inclusifs». Les innovateurs sont invités à soumettre leur candidature. Ce prix annuel célèbre l'innovation locale sur le continent en récompensant les innovations remarquables qui proposent des solutions pratiques, commercialisables et durables aux problèmes africains.

Des solutions exceptionnelles

Réaffirmant la mission de l'AIF de catalyser l'esprit d'innovation en Afrique, Pauline Mujawamariya Koelbl, directrice du PIA, a déclaré: «Nous sommes ravis de lancer le PIA 2018 et sommes convaincus que cette édition sera encore meilleure en termes de participation et de qualité des candidatures. Le PIA prend de plus en plus d'ampleur à chaque édition, attirant des innovateurs issus de toutes disciplines et avec des solutions exceptionnelles aux défis africains. Pour cette septième édition, nous espérons également élargir notre réseau de partenaires, d'innovateurs et autres acteurs de l'innovation pour construire tous ensemble des écosystèmes d'innovation plus solides et plus durables qui propulseront le continent vers l'avant».

Le PIA honore et encourage les réalisations pionnières qui contribuent au développement de nouveaux produits, à l'accroissement de l'efficacité ou à la réduction des coûts en Afrique. Tous les Africains y compris ceux vivant dans la diaspora sont éligibles. Cette édition du PIA encourage une plus grande participation des femmes innovatrices qui jouent de plus en plus un rôle clé dans la promotion des économies africaines à travers les affaires et l'entrepreneuriat. Les candidatures seront évaluées conformément aux thèmes du PIA qui visent à promouvoir l'innovation sociale et économique dans les cinq catégories suivantes: industrie manufacturière et services; santé et bien-être; agriculture et agro-industrie; environnement, énergie et eau; et TIC.

Les gagnants du PIA 2018 seront annoncés lors d'une cérémonie annuelle en juillet 2018 (lieu et dates exactes seront annoncés ultérieurement). La cérémonie de remise des prix est l'événement phare du domaine de l'innovation sur le calendrier africain. Elle réunit les innovateurs et les entrepreneurs les plus inspirants d'Afrique, les leaders d'incubateurs, des investisseurs providentiels et de capital-risque, des institutions de développement, des membres de gouvernements, des médias et de nombreuses autres personnalités.

Au cours de ces six dernières années, le PIA a reconnu de nombreux Africains pour leurs solutions innovantes visant à améliorer la vie des personnes à travers le continent. Le PIA célèbre l'ingéniosité africaine en récompensant les meilleurs innovateurs africains qui s'engagent à résoudre les défis africains, créant ainsi de nouvelles opportunités conduisant à une croissance inclusive à travers le continent.

Pour cette édition, le PIA réunira des acteurs majeurs de l'innovation: innovateurs, entrepreneurs, investisseurs, leaders d'incubateurs et de pôles technologiques, décideurs politiques ainsi que des institutions de formation africaines de pointe. C'est une opportunité pour les entreprises d'établir des partenariats, des synergies et des collaborations inédites avec des acteurs de l'innovation de tout le continent afin de renforcer le climat d'investissement en Afrique grâce à l'innovation.