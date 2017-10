Congo-Brazzaville: Célébration - Le 68e anniversaire de la Chine fêté dans le navire hôpital « Arche de paix »

Le navire hôpital chinois « Arche de paix » a abrité, le 11 octobre, la fête nationale de la création de l'État chinois en présence de Xia Huang, du vice- amiral Guan Bailin et de Clément Mouamba, respectivement ambassadeur de chine au Congo, commandant du navire hôpital et Premier ministre congolais, ainsi que de quelques membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, des représentants d'autres pays et des invités.

Les retrouvailles festives ont débuté par des hymnes nationaux de la République du Congo et de la République populaire de Chine. Dans son mot de circonstance, le vice-amiral Guan Bailin a rappelé que même si la Chine est située en Asie et le Congo en Afrique, les peuples de ces deux pays se sentent toujours plus proches les uns des autres. Les deux peuples partagent ensemble plusieurs points communs, notamment une cinquantaine d'ethnies caractérisées par l'hospitalité, la solidarité, la vigilance, la diligence et autres. «L'amitié sino-congolaise remonte depuis 1964, les relations entre les gouvernements des deux pays, entre les deux peuples et les deux armées sont restées fréquentes.

La visite du navire hôpital "Arche de paix" représente une action importante en vue de mieux renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération mutuelle entre ces deux peuples, transmettre l'idée diplomatique de la Chine sur les questions de paix, de développement et de coopération gagnant-gagnant. L'armée fait parti des composantes de la population, elle doit offrir ses services à la population civile. Ce navire hôpital a déjà effectué à ce jour 648 consultations, 19 cas d'hospitalisations et 9 opérations. Dans les prochains jours, l'équipage de ce navire va recevoir plus de patients congolais, nous déploieront tous les efforts afin de renforcer de plus la coopération entre les deux pays », a-t-il déclaré.

Manifestant sa joie pour cette rencontre, Xia Huang a, pour sa part, a apprécié l'hospitalité légendaire de la ville océane en vue de la célébration de la fête nationale chinoise. Il a expliqué que les Chinois ont foulé le sol congolais au début du lancement des travaux de construction du chemin de fer Congo Océan. La ville économique du Congo, Pointe-Noire, représente un grand centre d'exploitation énergétique et une plate tournante pour toute la sou- région. Cette ville aura toujours un rôle important à jouer dans la coopération amicale entre le Congo et la Chine. «Avec le lancement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, cette ville sera un moteur de croissance plus puissant sous l'impulsion des présidents Denis Sassou N'Guesso et XI Jinping dans le cadre de la coopération sino-africaine en matière de transfert de capacités de production, un exemple de développement intensif sur le continent.

L'escale de "L'arche de paix" à Pointe-Noire prouve que la chine veut démontrer une fois de plus que les missions qu'a conférées l'Etat chinois à ses forces armées, l'Armée populaire de libération (APL), combien est important le volet social et humanitaire, et combien l'APL s'y est attachée. En 2016, les chefs d'États des deux pays ont convenu de porter les relations de leurs pays au niveau de coopération stratégique globale. Par la même occasion, le Congo a été choisi comme pays pilote et exemplaire de la coopération sino-africaine sur les capacités de production », a-t-il indiqué. Notons qu'en plus du Premier ministre, huit autres membres du gouvernement ont pris part à cet anniversaire. La fin de la cérémonie a été marquée par un apéritif offert pour la circonstance.