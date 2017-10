Burkina Faso: La Côte d'Ivoire aurait financé le coup d'Etat de Diendéré

Selon le journal en ligne français Mediapart, qui s'est basé sur le dossier rendu par le juge d'instruction burkinabè François Yaméogo, le chef putschiste, le général Gilbert Diendéré, aurait déclaré que du matériel et de l'argent lui ont été fournis par la présidence ivoirienne. Et que c'est en coordination avec le chef d'état-major particulier du président Ouattara, le général Vagondo Diomandé, que l'opération a été organisée.

De nouvelles révélations ont été faites sur le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans la tentative de coup d'Etat de septembre 2015 au Burkina Faso, moins d'un an après la chute du régime de Blaise Compaoré et sa fuite vers la Côte d'Ivoire.

