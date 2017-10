Mali: Le Premier ministre à Bruxelles pour parler économie et sécurité

Au Mali durant trois jours se tiennent des discussions pour mutualiser la lutte contre le terrorisme et la… Plus »

Abdoulaye Idrissa Maïga est venu à Bruxelles pour accélérer le versement des fonds que les donateurs avaient promis au Mali lors des conférences de Bruxelles et de Paris en 2013 et 2016. Pour le président du Parlement européen Antonio Tajani, l'Union européenne doit s'engager beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement : « Le Mali est un pays crucial pour renforcer la stabilité en Afrique, parce que la lutte contre le terrorisme est une priorité pour l'Europe, avec la lutte contre l'immigration illégale et aussi le problème du chômage des jeunes. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir une stratégie européenne pour l'Afrique. »

