Cote d'Ivoire: Une réunion secrète contre Guillaume Soro

Adama Bictogo: Cela, c'est vous qui le dites ! Il a dit qu'il ne pouvait pas être là, je n'ai pas d'autres éléments qui justifient son absence. Mais ceci étant dit, selon les communiqués que l'on reçoit, il est en mission et pour l'heure on attend que les instances se mettent en place. Nous sortons d'un congrès, il y aura de nouvelles instances qui seront mises en place. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la situation à laquelle vous faites allusion. En l'état actuel des choses je pense qu'il n'y a aucun élément qui indique que le président de l'Assemblée Nationale ait des relations difficiles avec le RDR.

Adama Bictogo: Comment voulez-vous que je réponde à une telle question ? C'est une accusation non fondée, d'autant plus que la réunion n'a jamais eu lieu et que ça n'a jamais été à l'ordre du jour.

Adama Bictogo: On a jamais fait de réunion secrète, j'ai vu que mon nom était cité pour destituer Guillaume Soro, en tout cas moi je n'ai pas participé à une telle réunion et ça n'a jamais existé. Le gouvernement a clairement dit qu'il n'y avait jamais eu de réunion secrète concernant Guillaume Soro. Guillaume Soro est président de l'Assemblée Nationale, il a tous les droits d'être dans son pays.

