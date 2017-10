Ile Maurice: Réassurance - L'impact numérique discuté lors de l'African Reinsurance Forum à Maurice

Pendant trois jours, divers thèmes seront abordés soit les tendances mondiales en réassurance, l'impact de la perturbation numérique sur les assureurs et réassureurs africains et la cyber assurance.

Organisé par l'African Insurance Organisation, avec le concours de l'Insurers' Association of Mauritius, ce forum vise à être une plateforme d'échanges d'idées et de stratégies entre les professionnels du secteur. Il permettra aussi de mettre en œuvre des actions concrètes afin de renforcer davantage la coopération régionale au niveau des secteurs. Les professionnels pourront également mieux appréhender les grandes tendances de l'assurance et la réassurance.

Derek Wong Wan Po, président de l'association, a expliqué que plus de 360 délégués venant de 50 pays différents ont confirmé leur présence. «Il est crucial pour le secteur de garder en ligne de mire les besoins des clients, de maintenir l'industrie saine et de consolider la coopération interafricaine. Ce forum sera un lieu d'échange fructueux.»

