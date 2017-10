Niger: "Je suis la seule fille de mon village du Niger qui a pu étudier"

Yahaya Dan Falké, 72 ans, est retraité et vit dans le village de Gabi, à 40 km au sud de Maradi. Toutes ses filles sont allées à l'école et aujourd'hui il se dit comblé: "J'ai une fille fonctionnaire de l'Etat, elle a payé le pèlerinage à sa mère. J'en ai une autre, elle est infirmière mais elle a construit une mosquée pour moi".

Aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille, nous allons au Niger, un des pays au monde où le taux de scolarisation des filles est le plus bas. Avec 21,5%, le Niger fait seulement mieux que la République Centrafricaine (17,75%) et le Soudan du Sud (15,93%). Notre correspondant à Maradi, Ali Abdou, a rencontré Karima, la seule fille de son village à avoir pu étudier à l'Université.

