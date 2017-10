Congo-Brazzaville: Affaires foncières - Le site du lycée de Vindoulou restitué à Anatole Collinet Makosso

Situé dans le quatrième arrondissement de Pointe-Noire, le site où doit être construit le lycée de Vindoulou a été récupéré à la population, le 11 octobre, par le ministre des Affaires foncières et du Domaine public, Pierre Mabiala, qui l'a ensuite remis au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

La récupération de cet espace va permettre au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de construire, dans un bref délai, un lycée au bénéfice de la population. La cartographie de ce site et son titre foncier immatriculé 44-171 montrent bien que ce domaine est situé dans la section ACQ de la deuxième tranche lotie en 2007 et il appartient à l'état congolais. Malheureusement, même protégé juridiquement, ce site a été spolié et vendu par la population. Affectataire du terrain, le ministre Anatole Collinet Makosso s'est rendu plus d'une fois sur les lieux pour le récupérer, mais il y a eu des récalcitrants. D'où son recours auprès du ministre des Affaires foncières et du Domaine public.

Pierre Mabiala, accompagné d'Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire, et d'Anatole Collinet Makosso, s'est rendu sur le terrain pour exprimer l'autorité de l'État en procédant à la récupération de ce domaine. « Nous avons récupéré le terrain et le lycée doit se construire, nous avons très humblement demandé à ces acquéreurs de se rabattre auprès de leurs vendeurs, un moratoire de deux semaines leur a été accordé. Passé ce délai, c'est les engins lourds qui viendront les faire partir et ça sera un déguerpissement avec perte et fracas », a dit le ministre des Affaires foncières et du Domaine public.

Réjoui de cet acte, le ministre Anatole Collinet Makosso a rassuré l'opinion que les travaux du lycée de Vindoulou seront lancés dans les jours qui vont suivre le déguerpissement des occupants. « Les fonds sont déjà obtenus grâce a notre partenariat avec la Malaisie et je peux vous rassurer que ça sera le plus beau lycée de Pointe-Noire », a-t-il dit. Notons que cette activité s'est déroulée en présence de Fernande Marie Catherine Dékambi-Mavoungou, administrateur-maire du quatrième arrondissement Loandjili et des chefs de quartiers.