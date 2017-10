Congo-Kinshasa: Les élections en RDC au plus tôt en 2019

L'annonce du non-respect du calendrier électoral n'a pas surpris l'opposition et la société civile. Rospin Manketa, le directeur exécutif adjoint de l'ONG la Voix des Sans-Voix, a déclaré à la Deutsche Welle que "la Commission nationale électorale indépendante se comporte comme une caisse de résonnance de la majorité présidentielle au pouvoir. Nous trouvons là une manœuvre tout à fait politicienne pour repousser de plus en plus les élections. La population congolaise en a grandement besoin. Elle ne veut pas que les institutions soient animées par des personnes qui ont déjà épuisé leur mandat, qui n'ont aucune légitimité."

