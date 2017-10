Kenya: La nouvelle loi électorale prépare la victoire de Kenyatta

Les manifestations ont eu lieu à Kisumu et Homa Bay, des villes situées dans l'ouest du pays et considérés comme des bastions de l'opposition. Après avoir érigé des barricades, les manifestants ont scandé des slogans appelant à des réformes du système électoral avant la tenue du scrutin du 26 octobre.

"Il y a eu des aspects sur lesquels la Cour suprême s'était prononcée et qui n'ont pas été pris en compte. Et dans ce cas là, les fraudes allaient continuer. Monsieur Odinga a lutté contre beaucoup de choses qui nous ont amenés à une nouvelle constitution. Il ne s'agit pas de lui-même, mais du bien du pays", a expliqué à la Deutsche Welle, Carole Agengo, qui a été membre de la Commission d'enquête sur les violences post-électorales de 2007 et 2008 au Kenya.

Or, c'est justement sur le mode de décompte des voix que portait la contestation de Raila Odinga devant la Cour de justice et qui a abouti à l'invalidation du scrutin du 8 août dernier.

