Sénégal: Vers la remise à neuf du stade Léopold Sédar Senghor

Selon le communiqué, le ministre et ses hôtes ont pris l'engagement de participer au développement du sport en intégrant "les besoins et demandes des autorités sénégalaises".

"Conscient de l'état de dégradation et du déficit d'entretien des certaines infrastructures sportives, indispensables au développement du sport au Sénégal, Matar Bâ a beaucoup insisté sur cet aspect durant cette rencontre avec les experts et techniciens chinois", rapporte le communiqué.

Le chef de la mission chinoise a présenté au ministre Matar Ba le projet de rénovation de quatre stades du Sénégal notamment, Lamine Guèye de Kaolack, Ely Manel Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, ainsi que Léopold Sédar Senghor de Dakar, qui sera remis à neuf et aux normes internationales.

Cette volonté des autorités chinoises a été manifestée lors de l'audience accordée par le ministre des Sports à une mission d'experts et de techniciens en séjour au Sénégal conduite par le chef du Bureau du Conseil économique et commercial de l'Ambassade de la Chine au Sénégal.

Dakar — La République populaire de Chine s'engage à procéder à la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor et de ceux ce Diourbel, de Kaolack et de Ziguinchor, a appris l'APS, jeudi.

