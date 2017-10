Mali: Programme Système qualité de la CEDEAO - Promouvoir un développement économique durable dans le pays

Tel semble le défi qu'entend relever le gouvernement du Mali à travers le ministère du Développement industriel et ses partenaires de la commission de la CEDEAO, l'Union Européenne et l'ONUDI au Mali.

Lors du récent atelier sur le Programme Système qualité de l'Afrique de l'Ouest (PSQAO), tenu à Bamako, le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim, a souligné l'importance de ce programme. Selon lui, il contribuera au développement d'un environnement propice aux affaires et permettra aux entreprises de la région Ouest-Africaine d'être plus compétitives, notamment à l'exportation. « Ce qui sous-tend de mettre à niveau des infrastructures de qualité en vue de les adapter et de les harmoniser mais aussi de les rendre conformes aux Accords de l'OMC », a-t-il précisé.

Pour l'implantation et l'opérationnalisation de cette infrastructure, Mohamed Aly Ag Mohamed a indiqué que le Mali, à l'instar des autres Etats membres, a adopté sa politique nationale de la qualité en juin 2015. Il dira que ce programme vise à établir un cadre pour le développement et le fonctionnement d'infrastructures de qualité adaptées et efficientes afin de promouvoir le commerce interrégional et international, protéger le consommateur et l'environnement et promouvoir un développement économique durable.

Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest (PSQAO), financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Union Européenne (UE), prend en charge la mise en œuvre de la politique régionale de la qualité de la CEDEAO.