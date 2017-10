Tunisie: Les problématiques de la retraite et l'assurance vie

Pour fêter son 30e anniversaire, Assurance Hayett organise une conférence-débat aujourd'hui à l'hôtel les berges du lac autour des problématiques de la retraite et l'assurance vie avec la participation d'éminents experts, tunisiens et étrangers, dans le domaine de la sécurité sociale et de l'assurance.

Une opportunité pour se pencher sur cette problématique, sur les différents systèmes de retraite, ainsi que sur la réforme des régimes de retraite et la capitalisation.

On pense de plus en plus en Tunisie à cette seconde vie après la retraite. Cependant, la retraite ça se prépare très tôt avec un partenaire bien solide spécialisé dans l'assurance vie.

Le rôle de ce dernier est de bien conseiller ses clients pour qu'ils bénéficient d'une retraite heureuse et bien réussie. Filiale de la Comar Assurance, Hayett s'est justement spécialisée en assurance vie et capitalisation.

Depuis sa création en 1987, elle a développé une gamme complète de produits d'épargne et de prévoyance conçus pour répondre aux besoins de sa clientèle, aussi bien des particuliers que des entreprises, en matière de préparation de l'avenir et de protection sociale complémentaire. Elle s'est imposée parmi les leaders du marché de l'assurance vie en Tunisie, grâce à une parfaite connaissance des différents systèmes de couvertures sociales, du fonctionnement du marché financier et des dispositions fiscales spécifiques aux produits d'épargne et d'assurance vie.

Affichant un bilan très satisfaisant, Assurance Hayett a terminé l'année 2016 avec un chiffre d'affaires de 51 millions de dinars tunisiens (MDT), en croissance de plus de 30% par rapport à 2015, et un résultat net bénéficiaire de 3,1 MDT.