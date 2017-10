Ile Maurice: Des produits ménagers utilisés pour tuer les chiens errants - PETA dénonce la MSAW

Selon PETA UK, ces exécutions barbares de chiens errants se pratiqueraient afin qu'ils «n'agacent plus les touristes».

Des chiens errants entassés dans une cage. Ils tentent vainement de se débattre. Aboient. D'autres sont déjà morts. Certains luttent pour se maintenir sur leurs pattes... Pendant ce temps, un officier de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) leur fait une injection létale dans le coeur...

C'est ce que montre une vidéo récemment diffusée sur le site de PETA UK(). Ce n'est pas tout. L'organisme ainsi que d'autres organisations militant pour la protection des animaux disent avoir découvert des faits «troublants». Des produits ménagers et du sel purgatif seraient mélangés à l'injection administrée aux chiens errants... Une fois tués, ils seraient enterrés en masse.

Selon PETA UK, ces exécutions barbares de chiens errants se pratiqueraient afin qu'ils «n'agacent plus les touristes». Qui plus est, affirme l'organisme, les employés de la MSAW recevraient un boni pour chaque chien errant capturé.

Devant ces faits, PETA UK a lancé une pétition en ligne pour dénoncer ce cas. En 2012 déjà, une polémique avait éclaté concernant les méthodes «cruelles et barbares» de la défunte Mauritius Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Une équipe du Daily Mail avait diffusé des photos prises au sein de la fourrière, montrant comment les chiens errants captures étaient maltraités. D'ailleurs, selon cette enquête, il était estimé qu'entre 60 000 et 80 000 chiens errants avaient été euthanasiés.