Sénégal: Plus de cinq milliards investis dans le pays par l'AIEA

Dakar — L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a injecté au Sénégal plus de cinq milliards de FCFA dans les domaines de la formation (cours régionaux, bourses) et des équipements, et les missions d'expertise, indique le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

"Dans ces domaines d'application pacifique du nucléaire (santé, agriculture, nutrition, gestion de l'eau, sécurité et sûrete, etc.), ces dernières années, l'AIEA a investi dans notre pays près de 5,5 milliards de francs CFA dans la formation (cours régionaux, bourses), les équipements et les missions d'expertise", relève-t-il dans un document.

Les projets nationaux soumis à l'AIEA par le Sénégal entre 2005 à 2015, ont coûté 2 milliards 54 millions 658 mille 384 francs CFA, indique la même source.

Elle ajoute que pour le programme au niveau national de la coopération technique, l'Agence a injecté, entre 2010 et 2016, près de 1 milliard 810 millions 951 mille 860 francs CFA.

"En 2014, les projets nationaux (10), régionaux et interrégionaux (13) en cours au Sénégal étaient au nombre de 23. Les disciplines sont classées en fonction des codes de classement attribués par l'AIEA. Les techniques et technologies nucléaires ont été utilisées dans plusieurs domaines au Sénégal avec la coopération de l'AIEA", ajoute le document.

Le directeur de la coopération technique pour l'Afrique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) séjourne actuellement au Sénégal.

Dans la journée de jeudi, il a eu une séance de travail avec le ministre de l'Enseignement, Mary Teuw Niane. Il a visité plusieurs structures et va avoir des entretiens avec plusieurs autorités.