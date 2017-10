Sénégal: "La cohésion sociale, une réponse culturelle" aux dérives sur le net

Les petites et moyennes entreprises (Pme) bénéficiaires du programme de mise à niveau vont… Plus »

"L'être est beaucoup plus noble. Il suffit que les gens discutent dans la bonne ambiance et dans la bonne entente", a encore suggéré l'artiste-chanteur qui s'est par ailleurs interrogé sur les moyens d'y arriver.

"Il y a eu beaucoup de débats après quelques couacs notés dans les réseaux sociaux. (... ) quand on voit ces débats-là, je me suis dit que la culture, surtout africaine, était toujours là pour donner le ton, éduquer les populations", a encore expliqué Baba Maal.

"Les Sénégalais ont été spectateurs d'un certain nombre d'abus tant sur la scène politique que sur les réseaux sociaux et ils voulaient savoir ce que Baaba Maal pensait de tout cela. Cet appel à la cohésion sociale à l'occasion de cette soirée anniversaire est ma réponse culturelle à cette question", a-t-il expliqué

