Sénégal: Un forum à Linguère pour l'inscription massive et le maintien des élèves à l'école

"Dans ce département aussi, nous avons des difficultés liées aux mariages précoces de même que les grossesses qui sont des problèmes rééls liés à la tradition, à la culture et il faudrait renverser cette tendance pour permettre aux enfants de s'inscrire et de rester à l'école", a-t-il poursuivi.

Il a signalé que le document a fait l'objet de partage avec la communauté et son élaboration a obéi à un processus participatif et inclusif.

"Le ministère de l'Education nous avait demandé, pour combler ce gap, d'élaborer un plan d'accélération de la scolarité qui permettrait, à très court terme, de le rattraper et d'inscrire dans les académies qui auront les plus forts taux de scolarité ce document élaboré", indique-t-il.

"Dans les 14 régions du Sénégal, il y a 5 qui sont en retard dans l'inscription et le maintien des enfants, des jeunes à l'école et

Linguère — Linguère a abrité jeudi un forum de partage du plan académique de scolarisation et d'accélération pour l'inscription massive et le maintien des enfants dans le système éducatif.

