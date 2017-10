Sénégal: Booster l'agriculture, l'élevage et la pêche, objectif du mouvement Nann-k

Les petites et moyennes entreprises (Pme) bénéficiaires du programme de mise à niveau vont… Plus »

"Au moment où je vous parle, ils ont leurs petites entreprises qu'ils gèrent ; et ils se sont constitués en associations et forment actuellement d'autres jeunes comme pour dire que Nann-K est une source d'inspiration."

Il est par ailleurs d'avis que l'Etat du Sénégal doit être le premier partenaire de ce projet porté jusque-là par son orchestre à travers des concerts et partenariats à l'extérieur du pays, et qui selon lui entre en droite ligne de la vision du Plan Sénégal émergent (PSE).

L'objectif principal de ce mouvement consiste d'abord à "informer et accompagner ceux qui pensent que nous pouvons quand même les aider à arriver à un certain niveau, déclencher certains appuis, accompagner leurs produits", a-t-il indiqué.

Voici comment est né Nann-K, un mot pulaar, qui signifie "écoute" et dont les lettres prises individuellement représentent respectivement : N (élevage), A (agriculture), A (pêche), N (culture) et K (technologie), a-t-il expliqué.

Ainsi donc a germé l'idée de mettre en place ce mouvement. "Et quand je suis revenu, fort de tout cela, j'ai dit que si je veux quand même amener ma touche et aider, il faut que je mette sur pied une organisation permettant de travailler avec mes 240 partenaires potentiels au niveau du monde", a-t-il expliqué.

Dakar — L'artiste-chanteur sénégalais Baaba Maal a indiqué jeudi que le mouvement Nann-K dont il est l'initiateur, vise à booster des secteurs d'activités, comme l'agriculture, la pêche et l'élevage en leur offrant plus de visibilité afin de promouvoir le développement local.

